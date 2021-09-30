Пішохідний міст у Києві засвітився червоним кольором (фото)

Столична влада намагається привернути увагу киян до проблематики серцево-судинних захворювань

Київ долучився до відзначення Всесвітнього дня серця. Зокрема, з нагоди Всесвітнього дня серця з 29 вересня по 3 жовтня парковий пішохідний міст підсвічуватиметься червоним світлом. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київміськсвітло».

Мета такого заходу - привернення уваги до проблематики серцево-судинних захворювань.

Як відомо, Всесвітній день серця відзначається 29 вересня за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2000 року. Серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смерті у світі.

Метою проведення в цей день заходів є необхідність максимального залучення уваги людей до свого здоров’я, формування розуміння того, що на виникнення і перебіг хвороби можна і потрібно активно впливати.

Як повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, профілактика і своєчасне виявлення серцево-судинних захворювань – один із пріоритетів столичної влади. Зокрема, серед програм і заходів за останні кілька років було здійснено наступне.

Програма «Лікар у вашому домі» (2017 – березень 2020 року, до початку карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19). Її мета – створення умов для максимального отримання інформації киянами про стан свого здоров’я, про можливі індивідуальні ризики щодо виникнення неінфекційних хвороб, зокрема, інфаркту та інсульту, і рекомендацій щодо їхнього запобігання. Так, у 2019 році в рамках програми було здійснено майже 60 тис. обстежень та більше 4 тис. виїздів до маломобільних киян. На початку 2020 року – майже 9 тис. обстежень та 800 виїздів.

Кабінети діагностики серцево-судинних захворювань при КДЦ. Працюють із 2018 року та обладнані необхідним для діагностики оснащенням. Кожен киянин може отримати направлення від сімейного лікаря або лікаря-кардіолога та потрапити на обстеження.

Скринінг на холестерин. Здійснюється у рамках заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» за кошти міського бюджету закладами первинної ланки. Лише минулого року скринінг на підвищений вміст холестерину у крові було проведено майже 230 тис. особам, а у 25,5% виявлено підвищений рівень холестерину в крові.

«І це – не повний перелік заходів, які місто здійснює з метою попередження, раннього виявлення чи серйозного лікування таких небезпечних серцево-судинних захворювань. Але все одно варто завжди пам’ятати золоту істину, що ваше здоров’я залежить, у першу чергу, від вас. Тож, щоб скористатися послугами, яке надає місто, ми маємо піднятися з дивану, відірватися від телевізора чи ноутбуку та дійти до сімейного лікаря. З тим, щоб пройти профогляд принаймні раз на пів року чи рік», – наголосила Старостенко.