Пісня «Дєнь побєди» лунала у київському метро: реакція поліції

Чоловік та жінка намагалися спровокувати пасажирів піснею, яка популярна в Росії

У Києві на станції метро «Поштова площа» пасажири помітили пару, яка дивно поводилася. Чоловік та жінка увімкнули на повний звук мобільного телефону радянську пісню, яку дуже люблять та часто виконують в Росії, зокрема і під час війни, яку розпочали проти України, – «Дєнь Побєди» у виконані Льва Лещенка. Жінка ще й приспівувала та намагалась підтанцювати.

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Така поведінка пари обурила деяких пасажирів та користувачів соціальних мереж.

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У поліції Київського метрополітену журналістам ТСН повідомили, що встановлюють особи людей, які є на відео.

«Ми шукаємо цих людей. Перевіряємо записи камер відеоспостереження «Безпечне місто». На дії цих людей ніхто з пасажирів не скаржився офіційно. Але тим не менше, ми їх розшукуємо аби встановити їх особистості та дізнатись, чим вони займаються», – сказали в поліції.

У поліції додають, що слухання музики в метро не заборонено, зокрема і радянських пісень – офіційно на них немає табу. Проте особи з відео все рівно будуть встановлені.

Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі.