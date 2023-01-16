Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік
Погані часи для метрополітену настали у 2020, коли почалась пандемія Covid-19
фото ілюстративне

За 2022 рік метро перевезло 162 млн людей, замість звичних 500 млн

Київський метрополітен працює лише на третину потужності через повномасштабну війну. Про це повідомили в ініціативі «Пасажири Києва».

Зазначається, за 2022 рік метро перевезло 162 мільйони людей. Тоді як у «доковідні» роки київський метрополітен щороку перевозив близько 500 мільйонів людей.

«Погані часи для перевезень настали у 2020, коли почалась пандемія Covid-19. Того року метро зупиняло свою роботу на декілька місяців та й користування ним викликало тривожність у пасажирів», – зазначають в ініціативі.

Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік фото 1

Утім, попри підвищення кількості пасажирів у 2021 році (319 мільйонів людей), повномасштабне вторгнення Росії знизило пасажиропотік удвічі за рік.

Раніше повідомлялося, що Варшава готує подарунок київському метрополітену.

Крім того, кияни обрали нові назви для двох станцій метро.

Теги: росія Київ метро війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб скористатися сидіннями, необхідно звернутися до працівника станції
У київському метро з’явилися туристичні сидіння
8 сiчня, 13:06
Варшава готує подарунок київському метрополітену
Варшава готує подарунок київському метрополітену
11 сiчня, 19:18
76% респондентів згодні, аби станція «Дружби народів» називалася «Звіринецька»
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
13 сiчня, 10:59

Новини

Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
Знесення церковного МАФу у центрі столиці. Військовий з фронту звернувся до киян
Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік
Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік
До Києва приїхав глава ОБСЄ Османі: деталі візиту (фото)
До Києва приїхав глава ОБСЄ Османі: деталі візиту (фото)
Подразник для РФ: у центрі Києва запрацювала «юрта незламності» (фото)
Подразник для РФ: у центрі Києва запрацювала «юрта незламності» (фото)
Вибухи у столиці: Кличко заспокоїв киян
Вибухи у столиці: Кличко заспокоїв киян
Рятувальники ліквідували наслідки ранкової атаки на столицю
Рятувальники ліквідували наслідки ранкової атаки на столицю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
45K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
25K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
22K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
16K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
12K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту