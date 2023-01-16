Як працює столичний метрополітен: сумна статистика за 2022 рік

Погані часи для метрополітену настали у 2020, коли почалась пандемія Covid-19

За 2022 рік метро перевезло 162 млн людей, замість звичних 500 млн

Київський метрополітен працює лише на третину потужності через повномасштабну війну. Про це повідомили в ініціативі «Пасажири Києва».

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Зазначається, за 2022 рік метро перевезло 162 мільйони людей. Тоді як у «доковідні» роки київський метрополітен щороку перевозив близько 500 мільйонів людей.

«Погані часи для перевезень настали у 2020, коли почалась пандемія Covid-19. Того року метро зупиняло свою роботу на декілька місяців та й користування ним викликало тривожність у пасажирів», – зазначають в ініціативі.

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Утім, попри підвищення кількості пасажирів у 2021 році (319 мільйонів людей), повномасштабне вторгнення Росії знизило пасажиропотік удвічі за рік.

Раніше повідомлялося, що Варшава готує подарунок київському метрополітену.

Крім того, кияни обрали нові назви для двох станцій метро.