Міністр культури розповів, коли Баскова та Кіркорова позбавлять звання народних артистів

Міністерство культури розробило проект закону про подолання наслідків русифікації

Міністерство культури України майже через рік після початку війни розробило законопроект щодо механізму позбавлення звань чи орденів. На ухвалення документа у Верховній раді потрібен ще деякий час. Про це йдеться в інтерв'ю міністра культури Олександра Ткаченка державному агентству «Укрінформ».

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«Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати», – сказав він у відповідь на питання про те, що Повалій, Лорак, Кіркоров, Басков зберігають звання народних артистів України.

За його словами, міністерство розробило проект закону про подолання наслідків русифікації, який містить норми, що дозволять державі позбавляти підсанкційних осіб звань чи орденів.

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Водночас є певна процедура проходження реєстрації цього законопроекту. Зараз він перебуває на підтвердженні в різних міністерствах, потім його винесуть на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту.

Водночас закон може буди ухвалений досить швидко, оскільки «з боку колег-депутатів є повне розуміння та підтримка ініціативи».

«Я думаю, що такого роду закони – це питання тижнів», – додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій щодо 119 росіян та українців. До списку увійшли багато діячів культури та шоубізнесу – Кіркоров, Галустян, Лазарєв, Бадоєва, Білан, Долина, Мілявська, Петросян, Аллегрова, Міхалков та інші герої пропагандистського російського фронту.

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Раніше «Главком» писав, як відреагувала на українські санкції колишня українка Лоліта Мілявська. Колишня українка записала відео, в якому спробувала зобразити подив з приводу почутого про санкції.