Головна Країна Культура
search button user button menu button

Міністр культури розповів, коли Баскова та Кіркорова позбавлять звання народних артистів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міністр культури розповів, коли Баскова та Кіркорова позбавлять звання народних артистів
Кіркоров і Басков досі народні артисти України
фото з відкритих джерел

Міністерство культури розробило проект закону про подолання наслідків русифікації

Міністерство культури України майже через рік після початку війни розробило законопроект щодо механізму позбавлення звань чи орденів. На ухвалення документа у Верховній раді потрібен ще деякий час. Про це йдеться в інтерв'ю міністра культури Олександра Ткаченка державному агентству «Укрінформ».

«Наразі законодавчого механізму позбавлення звань чи орденів не існує, лише є можливість нагороджувати», – сказав він у відповідь на питання про те, що Повалій, Лорак, Кіркоров, Басков зберігають звання народних артистів України.

За його словами, міністерство розробило проект закону про подолання наслідків русифікації, який містить норми, що дозволять державі позбавляти підсанкційних осіб звань чи орденів.

Водночас є певна процедура проходження реєстрації цього законопроекту. Зараз він перебуває на підтвердженні в різних міністерствах, потім його винесуть на ухвалення уряду, після цього спрямують до парламенту.

Водночас закон може буди ухвалений досить швидко, оскільки «з боку колег-депутатів є повне розуміння та підтримка ініціативи».

«Я думаю, що такого роду закони – це питання тижнів», – додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій щодо 119 росіян та українців. До списку увійшли багато діячів культури та шоубізнесу – Кіркоров, Галустян, Лазарєв, Бадоєва, Білан, Долина, Мілявська, Петросян, Аллегрова, Міхалков та інші герої пропагандистського російського фронту. 

Раніше «Главком» писав, як відреагувала на українські санкції колишня українка Лоліта Мілявська. Колишня українка записала відео, в якому спробувала зобразити подив з приводу почутого про санкції.

Читайте також: Путіністка Лариса Доліна, яка оскандалилася через танці з онукою, влаштувала істерику
Теги: міністр санкції закон Володимир Зеленський президент відео лоліта мілявська Білан Кіркоров українка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мовою ЗСУ є лише українська мова
Артисти, які ведуть підривну діяльність в ЗСУ
29 серпня, 2022, 11:08
Ані Лорак – перша кандидатка на виліт
Деякі народні артисти України втратять звання: коли і за що
14 вересня, 2022, 10:40
Під санкції РНБО потрапило 3600 осіб, серед яких російські олігархи
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
1 жовтня, 2022, 17:51

Культура

Міністр культури розповів, коли Баскова та Кіркорова позбавлять звання народних артистів
Міністр культури розповів, коли Баскова та Кіркорова позбавлять звання народних артистів
Актриса Олеся Жураківська очолила столичний театр
Актриса Олеся Жураківська очолила столичний театр
День народження Марії Примаченко: історія життя геніальної української художниці
День народження Марії Примаченко: історія життя геніальної української художниці
На Донеччині покарали поліцейських за ігнорування української мови
На Донеччині покарали поліцейських за ігнорування української мови
Ніцой пояснила, як економіка країни пов’язана з мовою, якою говорить її населення
Ніцой пояснила, як економіка країни пов’язана з мовою, якою говорить її населення
Пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу (відео)
Пес Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
73K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
53K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
49K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
35K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
33K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту