Пів тисяч ДТП за добу: невтішні наслідки ожеледиці в Києві

Серйозна ДТП сталася на Гаванському мосту в Києві

Унаслідок ДТП у Києві загинули дві людини

Протягом доби у Києві сталося понад пів тисячі дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.

«У Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З яких 7 - повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані», – оприлюднив Білошицький статистику у столиці.

Більшість ДТП сталося через ожеледицю на дорогах.

Разом з тим, за його словами, спостерігається зменшення порушень швидкості, які зафіксовані в автоматичному режимі. «Учора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник», – зазначив Білошицький.

Він також повідомив, що за добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

У Києві з вечора 10 грудня на дорогах ожеледиця.

У четвер через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

У ніч на 11 грудня на Гаванському мосту сталася серйозна ДТП.

Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

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