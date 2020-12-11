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    Пів тисяч ДТП за добу: невтішні наслідки ожеледиці в Києві

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    Серйозна ДТП сталася на Гаванському мосту в Києві - Пів тисяч ДТП за добу: невтішні наслідки ожеледиці в Києві
    Серйозна ДТП сталася на Гаванському мосту в Києві

    Унаслідок ДТП у Києві загинули дві людини

    Протягом доби у Києві сталося понад пів тисячі дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Facebook.

    «У Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З яких 7 - повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані», – оприлюднив Білошицький статистику у столиці.

    Більшість ДТП сталося через ожеледицю на дорогах.

    Разом з тим, за його словами, спостерігається зменшення порушень швидкості, які зафіксовані в автоматичному режимі. «Учора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник», – зазначив Білошицький.

    Він також повідомив, що за добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 - повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані.

    У Києві з вечора 10 грудня на дорогах ожеледиця.

    У четвер через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди. 

    У ніч на 11 грудня на Гаванському мосту сталася серйозна ДТП.

    Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль негода
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