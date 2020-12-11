Жертви ожеледиці: у Києві сталася смертельна ДТП (фото, відео)

Автомобіль з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом

Через слизьку дорогу автомобіль врізався в дерево

Сьогодні, 11 грудня, на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі Києва (житловий масив Русанівка) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль «Хюндай» з’їхав з дороги і врізався в дерево.

ДТП на вул. Ентузіастів

За попередніми даними, одна людина загинула і є постраждалі, яких забрала карета швидкої допомоги.

На місці працює поліція.

Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує про боротьбу з ожеледицею. На вулицях Києва працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.