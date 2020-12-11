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    Жертви ожеледиці: у Києві сталася смертельна ДТП (фото, відео)

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    Автомобіль з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом - Жертви ожеледиці: у Києві сталася смертельна ДТП (фото, відео)
    Автомобіль з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через слизьку дорогу автомобіль врізався в дерево

    Сьогодні, 11 грудня, на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі Києва (житловий масив Русанівка) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль «Хюндай» з’їхав з дороги і врізався в дерево.

    ДТП на вул. Ентузіастів
    ДТП на вул. Ентузіастів

    За попередніми даними, одна людина загинула і є постраждалі, яких забрала карета швидкої допомоги.

    На місці працює поліція.

    Як відомо, в Києві від учора на дорогах ожеледиця.

    У четвер через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує про боротьбу з ожеледицею. На вулицях Києва працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання. 

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги Русанівка смерть автомобіль
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