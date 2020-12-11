Автівки крутило й кидало навсібіч: на Гаванському мосту сталася ДТП (відео)

У ДТП не обійшлося без потерпілих

У ніч на п’ятницю, 11 грудня, на Гаванському мості в Києві зіткнулися автомобілі Mercedes та Subaru.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Камери відеонагляду зафіксували момент ДТП. На відео видно, що машини після зіткнення почало крутити по слизькій дорозі. Автомобілі зупинилися лише за сотню метрів після удару.

У цій автопригоді не обійшлося без потерпілих. Про кількість постраждалих і їхній стан патрульні не повідомляють.

Встановлювати обставини ДТП будуть слідчі.

У Києві з вечора 10 грудня на дорогах ожеледиця.

У четвер через ожеледицю за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Дороги Києва скували серйозні затори.

Вранці 11 грудня на столичних дорогах теж не обійшлося без ДТП. Зокрема, на Русанівці автомобіль в’їхав у дерево, в результаті чого загинув водій.

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