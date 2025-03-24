Влада Києва оприлюднила важливу інформацію про громадський транспорт столиці

Оприлюднення інформації про громадський транспорт Києва забезпечуватиме цифрову та інформаційну безбар'єрність жителів міста

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднено інформацію про громадський транспорт Києва. Про це повідомиляє «Главком» з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що оприлюднення цих даних сприятиме впровадженню цифрових рішень для мешканців і бізнесу, підвищенню ефективності перевезень та прозорості міського управління. Крім того, забезпечуватиме цифрову та інформаційну безбар'єрність.

На сторінці Київської міської державної адміністрації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднені такі набори даних:

Розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту в місті Києві за посиланням;

Дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу в місті Києві за посиланням;

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту в місті Києві за посиланням;

Перелік перевізників, що надають транспортні послуги з перевезення пасажирів міським електричним та автомобільним транспортом, у тому числі маршрути перевезень у місті Києві за посиланням;

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість) у місті Києві за посиланням.

Із усіма наборами даних міської влади можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 21 березня, наземний громадський транспорт Києві більше не зупиняється під час повітряних тривог. Однак це не стосується руху метро через міст, проте кияни та гості міста све одно зможуть дістатися з лівого на правий берег Києва іншим громадським транспортом.

До слова, у Києві з 1 лютого на Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.