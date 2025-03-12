Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті

У Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж

11 березня окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, попередньо, в області збито 12 безпілотників з 20.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Також Лисак подякував ДСНС, Нацполіціі, комунальникам та усім відповідним службам за оперативну роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Раніше російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.