Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті
Руйнування у Дніпрі внаслідок ворожої атаки
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

У Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж

11 березня окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті фото 1
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що, попередньо, в області збито 12 безпілотників з 20.

Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті фото 2
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Також Лисак подякував ДСНС, Нацполіціі, комунальникам та усім відповідним службам за оперативну роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті фото 3
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті фото 4
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/телеграм-канал

Раніше російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Філашкін розповів, що всіх трьох ще наприкінці літа 2024 року евакуювали з Донеччини, однак вони вирішили повернутися додому.

Теги: пожежа безпілотник вибух ворог Дніпро окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліціія Київської області та СБУ повідомили про викриття агента РФ, завербованого для підриву військових та правоохоронців на Київщині
СБУ викрила рецидивіста, який готував підрив військового в Бучі
3 березня, 11:24
Новобранці у навчальному центрі Сухопутних військ, лютий 2025 року
Підготовка новобранців ЗСУ: чи справді щось змінилося?
6 березня, 17:30
У селі Малігонове Одеської області горів пансіонат для літніх людей
На Одещині спалахнув будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)
12 лютого, 10:58
Угода між Україною та ОАЕ, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 лютого
Угода між Україною та ОАЕ, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 лютого
17 лютого, 21:00
Протиповітряники збивають російські цілі над столичним небом
У Києві ППО збиває ворожі дрони
23 лютого, 23:01
Наслідки авіаудару по Харківщині
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на село Лобанівка, пошкоджено десятки домоволодінь (фото)
22 лютого, 12:12
До початку мирних переговорів росіяни мають на меті захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра
Глава Херсонської ОВА пояснив, чому Росія прагне захопити плацдарм на Дніпрі
4 березня, 16:57
28 лютого окупанти вдарили по медзакладу у Харкові
Росіяни масовано вдарили по Харкову: з'явилися фото наслідків
1 березня, 07:40
В Івано-Франківську загорівся дах багатоповерхівки
В Івано-Франківську після вибухів спалахнула пожежа, є загиблі (оновлено)
Вчора, 19:41

Події в Україні

Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
США відновили військову допомогу Україні – ОП
США відновили військову допомогу Україні – ОП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
68K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
54K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
13K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua