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Рух транспорту Південним мостом частково відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рух транспорту Південним мостом частково відновлено
Рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року
фото: Київська міська державна адміністрація/Telegram

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка. 

Мер Києва зауважив, що рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту.

Також, за словами Кличка, буде частково знято обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. «На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег», – уточнив він.

Віталій Кличко зазначив, що наразі без обмежень транспорт рухатиметься:

  • Північним мостом;
  • Мостом Метро;
  • Мостом ім. Є. О. Патона;
  • Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);
  • Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);
  • Південним мостом – з лівого на правий берег.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом питання відкриття руху Південним мостом Києва, яке активно обговорюється останнім часом, може бути вирішено. 

24 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті буде частково знято обмеження руху деякими мостами столиці, зокрема, Південним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка. За словами мера Києва, на тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Він пояснив, що для повного зняття обмежень щодо руху Південним мостом потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.

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Теги: метро транспорт обмеження Київ Київрада міст Віталій Кличко

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