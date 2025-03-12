У Києві працює ППО

Перебувайте в укриттяї, поки працює ППО

У Києві о 00:45 оголосили повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У Повітряних Силах попередили, що у столиці існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Пізніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.