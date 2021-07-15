За знищення дерев у Києві комерційну структуру покарали на 700 тис. грн
На вул. Багговутівській комерційна структура знищила понад 80 дерев, кущі та газон
Київська міська прокуратура у судовому порядку стягнула з комерційної структури близько 700 тис. гривень за знищені зелені насадження. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Установлено, що комерційною структурою при проведенні робіт із реконструкції адміністративної будівлі на вул. Багговутівській у Шевченківському районі Києва упродовж 2018-2019 років знесено значну кількість зелених насаджень, зокрема понад 80 дерев, кущі та газон. Відновну вартість зелених насаджень було сплачено лише частково.
Враховуючи, що розмір відновної вартості, починаючи з 2018 року та по цей час, повністю не сплачено, Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду Києва з позовною заявою в інтересах держави в особі Київської міської державної адміністрації про стягнення з товариства відновної вартості зелених насаджень у розмірі 697 206 грн.
Місцевий суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.
Нагадаємо, у Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів.
Також у лісі Пущі-Водиці вирубали вікові дуби під забудову багатоквартирними будинками.
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