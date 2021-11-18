Поліція пояснила, чому карети «швидкої» отримують штрафи за перевищення швидкості

Патрульна поліція ініціює запровадження спеціальних державних номерних знаків для карет швидкої допомоги

Патрульна поліція України відреагувала на повідомлення у мережі про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги за перевищення швидкісного режиму. Питання щодо цього пояснив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що система автоматичної фіксації порушень на дорогах автоматично: «Тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. Нагадую, що у патрульної поліції немає жодних списків «виключень», окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ».

Білошицький зазначив, що автомобілі швидкої медичної допомоги мають право, відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка.

«Якщо такий автомобіль швидкої медичної допомоги фіксується камерою автоматичної фіксації, проте, рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються, виходячи із попереднього пункту. Але трапляється, що це непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб швидкої медичної допомоги, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і така постанова буде скасована», – каже Білошицький.

За його словами, такі заяви до поліції надходили. «За результатами розгляду постанови скасовуються. І будуть скасовуватись. Наразі, ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ швидкої медичної допомоги, а інші – ми виявили самостійно», – повідомив Білошицький.

Він також повідомив, що Департамент патрульної поліції ініціював зміни до наказу МВС щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. «Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки», – додав Білошицький.

Нагадаємо, раніше столичні медичні клініки поскаржилися, що поліція виписує штрафи за перевищення швидкості машинами швидкої допомоги.