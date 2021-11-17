Поліція Києва штрафує «швидкі» за перевищення швидкості

Поліція виписує штрафи всім без розбору автівкам, які потрапили на фотокамери за перевищення швидкості

У Києві склалася дивна ситуація зі штрафами для водіїв автомобілів, що перевищують встановлену містом швидкість руху.

Так, столична поліція виписує штрафи медичним клінікам за перевищення швидкості машинами швидкої допомоги. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співзасновник клініки «Оберіг», колишній банкір Олександр Деркач.

Він розповів, що директор клініки «Оберіг» Віктор Рибчук не зміг розрахуватись у супермаркеті, оскільки виконавча служба заарештувала його картковий рахунок за поданням Нацполіції. З’ясувалося, що клініка не сплатила штраф за машини швидкої допомоги, які, перевищивши встановлену містом швидкість руху, потрапили на фотокамери.

«Швидких» у нас багато, тому й актів багато. Десятки за рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Віктор передзвонив своєму колезі в «Добробут». Каже, та ж історія», – повідомив Деркач.

Скриншот з допису Олександра Деркача у Facebook

На цю інформацію відреагував нардеп від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. «Вивчимо ситуацію та з’ясуємо з Денисом Монастирським (міністром внутрішніх справ – Ред.)», – написав він у коментарі під дописом Деркача.

Як відомо, в період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами столиці – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою. Але це не стосується машин екстрених служб.