Поліція вилучила у киянина арсенал зброї (фото)



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Під час обшуку у помешканні чоловіка правоохоронці виявили зброю та набої Фото: Нацполіція

Власника арсеналу зброї затримано

Працівники Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель району незаконно зберігає зброєю.

Під час перевірки інформації біля будинку на вулиці Соломії Крушельницької поліцейські затримали 37-річного чоловіка. При поверхневому огляді в нього вилучили пістолет «Парабелум П08» та 28 патронів до зброї калібру 9 мм. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання затриманого в квартирі на вулиці Вишняківській правоохоронці вилучили ще один пістолет аналогічної марки з двома магазинами, пістолет «Вальтер П38» з двома магазинами та пістолет «ТТ» з двома магазинами, а також 178 патронів калібру 7,62 мм та 50 патронів калібру 9 мм.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Зброю та набої поліцейські направили на відповідну експертизу, а слідчі наразі з’ясовують її походження.

Власника арсеналу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Киянину обирають міру запобіжного заходу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.