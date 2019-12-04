У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва



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Зброя, з якої «з високою імовірністю» застрелили трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Фото: Артем Шевченко

За попередніми фаховими висновками, карабін на американській платформі AR тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби

Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко показав зброю, з якої «з високою імовірністю» застрелили трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

«Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм зі, схоже, недорогим китайским оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ МВС як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл», - написав Шевченко у Facebook.

За попередніми фаховими висновками, цю зброю тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби.

«Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку», - додав він.

Нагадаємо, двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.