У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва
За попередніми фаховими висновками, карабін на американській платформі AR тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби
Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко показав зброю, з якої «з високою імовірністю» застрелили трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
«Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм зі, схоже, недорогим китайским оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ МВС як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл», - написав Шевченко у Facebook.
За попередніми фаховими висновками, цю зброю тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби.
«Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку», - додав він.
Нагадаємо, двом затриманим молодикам, які підозрюються у вбивстві трирічної дитини внаслідок обстрілу автомобіля депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, оголошено підозру.
Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.
Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.
В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.
Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.
Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.
Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.
Поліція розглядає три версії стрілянини.
Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.