Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака

Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон зустрічаються з принцом і принцесою Уельською

Дружина Макрона відмовилася подати йому руку під час виходу з літака

Дружина президента Франції відмовилася від допомоги президента під час спуску з трапу літака під час державного візиту до Британії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як пише видання, вже не вперше перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака. Цього разу вона відмовилася брати чоловіка за руку, а самостійно «по-чоловічому» спустилася з трапу.

Нагадаємо, у вівторок, 8 липня, принц і принцеса Уельські зустріли президента Франції Еммануеля Макрона та першу леді Бріджіт Макрон, які прибули до Великої Британії з державним візитом. Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли президентську пару на авіабазі Нортголт, що у Західному Лондоні, звідки вони разом вирушили до Віндзору.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустріли Еммануеля та Бріджіт Макрон Gonzalo Fuentes/Pool

Там до них приєдналися король Чарльз та королева Камілла. Монархи зустріли Еммануеля та Бріджіт Макрона на Королівському подіумі, побудованому на Датчет-роуд на тлі Віндзорського замку. На честь президентської пари пролунали гарматні салюти.

Президент Франції Еммануель Макрон (ліворуч) та король Великої Британії під час державного візиту Andy Rain/EPA

Нещодавно сталася інша сварка між французьким президентом та його дружиною Брижит. Наприкінці травня цього року, коли після прибуття до В'єтнаму двері президентського літака відчинилися, журналісти зафіксували момент, як перша леді Франції дала ляпас своєму чоловікові.

Макрон пізніше спробував зам'яти те, що відбувається, і виставив відео без скандального шматка. Однак, коли правда вже спливла, він послався на жартівливу сварку. Нібито дружина часто у такий спосіб випускає пару.