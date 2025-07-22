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Головний прапор України приспущено: стала відома причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото: КМДА

У столиці очікуються шквальні пориви вітру

Сьогодні, 22 липня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Київзеленбуд».

«За інформацією синоптиків, у столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, 22 липня, в низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Повний перелік областей, у яких оголошено І рівень небезпечності.

До слова, 22 липня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а в деяких регіонах дощі. За даними синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

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Теги: Київ негода прапор України

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