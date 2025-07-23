Колишній мер Києва обурився діями вандалів, які орудують на Печерську

Косаківський наголосив що псування огорожі на Печерську – це цілеспрямовані зусилля вандалів

У Києві вандали системно псують захисну огорожу, нещодавно встановлену на вулиці Лаврській у Печерському районі. Про це повідомив колишній мер Києва Леонід Косаківський, інформує «Главком».

За словами Косаківського, Печерська РДА зробила добру справу, встановивши металевий парканчик на ділянці вулиці Лаврської – від 90-ї школи до транспортного університету (колишній КАДІ). Метою було убезпечити пішоходів та зелені насадження від хаотичного паркування автомобілів на тротуарах і газонах.

Проте, як зазначає ексмер, з'явилися «шкідники», які «системно і наполегливо» псують цю огорожу. Особливо дістається елементу з зображенням Архістратига Михаїла – вандали цілеспрямовано виламують йому меч, а також пошкоджують частину крила.

Леонід Косаківський, який часто ходить цією вулицею, констатує, що вже кожна третя-четверта секція огорожі пошкоджена. Він підкреслює, що це не випадкові дії, а цілеспрямовані зусилля, які, ймовірно, вимагають застосування інструментів.

«Розуму незбагненно, навіщо це?», – обурюється Косаківський, додаючи, що в суспільстві, схоже, завівся прошарок людей, які не здатні на корисні справи, але з садистським задоволенням нищать або критикують інших.

«Їх би сили та завзяття на корисні справи, які так зараз необхідні, замість того, щоб займатися дурницями», – підсумував колишній мер.

Нагадаємо, вандал скинув з пішохідного мосту інсталяцію французького вуличного художника Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка у бойовій касці, яка каталась на гойдалці над Алеєю Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності. Раніше відомий французький вуличний художник Джеймс Коломіна, якого називають «Бенксі у скульптурі», встановив у серпні 2024 року в Києві п’ять скульптур до Дня незалежності України. Всі персонажі художника виконані у червоному кольорі, кольорі крові. Скульптури розповідають про жорстоку реальність війні, в якій вимушені рости українські діти через російську агресію.

До слова, у Києві, де активно встановлюються антипаркувальні стовпчики для запобігання заїзду транспорту на тротуари та пішохідні переходи, зафіксовано численні випадки їхнього пошкодження та викрадення. З початку року змонтовано 3 415 обмежувальних стовпчиків у всіх районах міста. Найбільше їх встановлено у Голосіївському (667 од.), Оболонському (464 од.) та Шевченківському (431 од.) районах. І вже зафіксовано пошкодження та викрадення 1 578 антипаркувальних стовпчиків.