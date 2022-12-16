Росія запустила по території України понад 60 ракет – Ігнат

Ракета випущені з літаків ту-95, х-555, х-101, є пуски «Калібрів»

Уранці 16 грудня російська армія запустила по території України понад 60 ракет, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, ракети випущені з літаків ту-95, х-555, х-101. Також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.

«Також маємо пуски ракет с-300», — додав він.

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Водночас повітряна тривога триває.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.