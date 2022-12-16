На Київщині уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки (фото)

Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб

У Київській області на території Броварської громади уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб. Люди не постраждали.

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

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Крім того, по всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

У Києві виникли перебої зі світлом та водою. Мешканців міста закликають підготувати запас питної та технічної води.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

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Також Росія запустила по території України понад 60 ракет. Ракети випущені з літаків ту-95, х-555, х-101. Також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.