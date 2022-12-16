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На Київщині уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині уламки збитої ворожої ракети впали на житлові будинки (фото)
Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани
фото: Telegram/Ігор Сапожко

Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб

У Київській області на території Броварської громади уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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Пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб. Люди не постраждали.

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Крім того, по всій Україні запроваджуються екстрені аварійні відключення світла.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

У Києві виникли перебої зі світлом та водою. Мешканців міста закликають підготувати запас питної та технічної води.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також Росія запустила по території України понад 60 ракет. Ракети випущені з літаків ту-95, х-555, х-101. Також є пуски «Калібрів» з Чорного моря.

Теги: ракета

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