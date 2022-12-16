Ракети влучили в об’єкт інфраструктури у Коростені

Ймовірна довготривала відсутність енергопостачання у частині Житомирської області

Російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Коростеню на Житомирщині. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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«Є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання.

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Влада закликає зберігати спокій. На території громади функціонують «Пункти незламності», де можна зарядити гаджети та зігрітися.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині.

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Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.