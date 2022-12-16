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Ракети влучили в об’єкт інфраструктури у Коростені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракети влучили в об’єкт інфраструктури у Коростені
фото ілюстративне

Ймовірна довготривала відсутність енергопостачання у частині Житомирської області

Російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по Коростеню на Житомирщині. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«Є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірна довготривала відсутність енергопостачання.

Влада закликає зберігати спокій. На території громади функціонують «Пункти незламності», де можна зарядити гаджети та зігрітися.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе. 

До слова, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

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Теги: Україна окупанти росія війна Житомирщина

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