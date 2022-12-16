У Києві виникли перебої зі світлом та водою
Киян закликають підготувати запас питної та технічної води
Через ракетну атаку в столиці виникли перебої з водопостачанням. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води», – йдеться в повідомленні.
Крім того, ДТЕК повідомляє, що в області вводяться екстрені відключення світла.
Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.
Крім того, окупанти влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Під завалами можуть бути люди.
По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.
До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
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