У двох містах Київщини погіршилася якість повітря

Рівень гамма-випромінювання в регіоні відповідає природному фону

У Боярці та Броварах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стала помірна концентрація дрібнодисперсного пилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання. Особливо чутливими до забруднення є діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразників.

Мешканцям Боярки та Броварів рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на вулиці;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим.

На решті території Київської області якість повітря залишається в межах норми. Похмура погода сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери.

Рівень гамма-випромінювання в регіоні відповідає природному фону.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 10 листопада зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень.

До слова, 10 листопада в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У Києві також хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.