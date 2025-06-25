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Рух транспорту на одному з перехресть на Троєщині частково обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту на одному з перехресть на Троєщині частково обмежено
Ремонтні роботи триватимуть з 8:00 до 17:00 за сприятливих погодних умов
фото з відкритих джерел

Комунальники радять враховувати обмеження під час планування маршруту

25 червня  на столичній Троєщині, на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря, частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники Деснянського району вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Роботи триватимуть з 8:00 до 17:00 за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

25 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря
25 червня частково обмежуватимуть рух транспорту на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря
інфографіка КМДА

Нагадаємо, з 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київ дороги ремонт

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