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Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мати убитого на фунікулері підлітка звернулася за допомогою до Кличка. Мер відреагував
Максим Матерухін із мером Києва Віталієм Кличком
фото: Ірина Матерухіна/Facebook

Мати вбитого на фунікулері підлітка вимагає справедливого вироку для винного у смерті її сина 

Ірина Матерухіна, мати 16-річного Максима Матерухіна, який трагічно загинув на фунікулері в Києві 7 квітня 2024 року, звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується. Про це повідомляж «Главком» із посиланням на заяву Ірини Матерухіної

У своєму дописі в соцмережах, супроводжуючи його фотографією сина поруч з Кличком, мати загиблого підлітка розповіла про деталі трагедії та перебіг судового процесу. Вона наголосила, що майже через 1 рік і 3 місяці після інциденту вирок Артему Косову досі не винесений. За її словами, обвинувачений Косов, який був під наркотичним та алкогольним сп'янінням, не має жодного стосунку до військових, проте утримується на гауптвахті як військовий.

«Він просто кинув мою дитину в скло, і від отриманих травм, мій Макс помер майже одразу на місці», – написала мати підлітка. Вона зазначила, що адвокати Косова – Дмитро Земницький та Богдан Кушнір – систематично зривають судові засідання, що призводить до затягування справи, незважаючи на достатню кількість доказів та свідчення очевидців.

За словами матері підлітка, родина Максима Матерухіна не прагне нічого, крім справедливого покарання, і побоюється, що без постійного розголосу Косов може уникнути належної відповідальності, отримавши м'який вирок або опинившись під домашнім арештом. За її словами, звинуваченому у вбивстві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, і мати загиблого вимагає саме довічного терміну.

На звернення Ірини Матерухіної відреагував мер Києва Віталій Кличко. «Коли Україна бореться з жорстоким агресором, коли наші захисники відбивають російську навалу на передовій, подібні трагедії в тилу – особливо болючі й обурливі. Такого не повинно траплятися ані в Києві, ані в жодному іншому місті України», – зазначив мер.

Він висловив співчуття родині Максима Матерухіна і закликав до «неупередженого суду та справедливого вироку». «Правосуддя має бути реальним захистом життя та свобод громадян. А громадяни вимагають верховенства закону та справедливості», – підкреслив Кличко.

Віталій Кличко відреагував на звернення матері вбитого на фунікулері підлітка Ірини Матерухіної
Віталій Кличко відреагував на звернення матері вбитого на фунікулері підлітка Ірини Матерухіної
скриншот допису

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня. 

Теги: вбивство фунікулер Київ

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