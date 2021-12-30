Понад 1,2 тис. нових випадків за добу: в Києві зростає захворюваність на Covid-19

Кількість шпиталізацій хворих на коронавірус останніми днями в Києві збільшилась

Минулої доби в Києві та області від коронавірусу померла 31 особа

За минулу добу, 29 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1263 осіб. Це на 150 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 28 грудня було зафіксовано 1113 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 329 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 312 тис. осіб (за добу 29 грудня – 1358)

померли понад 8,1 тис. людей (за добу – 16)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,2 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 185 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 235 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 174 тис. осіб (за добу 29 грудня – 608)

померли 4,6 тис. осіб (за добу – 15).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6 тис.

29 грудня в Україні медики зафіксували понад 5,9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Станом на 28 грудня в Києві та Київській області виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області.

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