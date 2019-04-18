Понад 650 млн грн витратять на ремонт вулиці Борщагівської



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Вулиця Борщагівська має бути відремонтована до 31 грудня 2019 року

Комунальна корпорація «Київавтодор» збирається витратити майже 654 мільйони гривень на капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом'янському районі столиці. На сайті ProZorro оголошено відповідний тендер.

Аукціон відбудеться 10 червня.

Згідно з технічним завданням, ремонтуватимуть основний проїзд, бордюри, прокладатимуть тротуар та велодоріжки, встановлять дев’ять зупинок, облаштують освітлення та зелену зону з газоном площею 465 квадратних метри.

В рамках капітального ремонту вулиці Борщагівської буде відремонтовано також міст на вулиці Гетьмана. Впродовж року місто виділить на ремонт мільйон гривень. Роботи мають тривати чотири місяці.

Вулиця Борщагівська має бути відремонтована до 31 грудня 2019 року, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва.

Нагадаємо, у Києві також капітально відремонтують вулицю Терещенківську, Хрещатик, Майдан Незалежності і міст Метро.

Джерело: Хмарочос