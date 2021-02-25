Понад 600 хворих за добу: коронавірусна ситуація в Києві погіршується

В останні дні в Києві зростає захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 24 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 652 людей. Це на 105 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 23 лютого було 547 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 136328 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 92498 осіб, померли 2602 особи.

У Київській області зафіксовано 74343 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 318 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 275 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 67527 осіб, померли 1228 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1325841 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 24 лютого зафіксовано 8147 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 24 лютого у Києві було підтверджено 135676 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 547 осіб.

У Київській області було 74025 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня 2020 року – у 1899 людей.

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