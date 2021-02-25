Старт вакцинації в Україні: за другу добу зроблено понад 1,1 тис. щеплень

В Україні за сьогодні від Covid-19 вакцинувались понад 1,1 тис. осіб

В Україні у перший день вакцинації, 24 лютого було проведено близько 160 щеплень проти Covid-19 першою дозою

За сьогоднішній день в Україні щеплення від Covid-19 зробили 1179 особам.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«За сьогоднішній день – це 1179 людей, які вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок, тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації. Щоб ми досягли тих цифр до до яких ми прагнемо – 60%», – розповів Степанов.

В Україні у перший день вакцинації, 24 лютого було проведено близько 160 щеплень проти Covid-19 першою дозою.

Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.