Pfizer та BioNTech проведуть випробування ефективності третьої дози вакцини

У випробуванні візьмуть участь щонайменше 144 людини

Розробники Pfizer та BioNTech почали вивчати ефективність третьої дози COVID-вакцини.

Про це йдеться на сайті компанії Pfizer.

Перевірка здійснюється з метою оцінки безпеки та ефективності набутого імунітету після введення третьої дози проти вже поширених та потенційних нових штамів коронавірусу.

У випробуванні візьмуть участь щонайменше 144 людини. Заначається, що буде дві вікові групи - від 18 до 55 років та від 65 до 85 років.

Цим людям будуть вводити третю дозу вакцини та перевіряти їх стан під час введення медичного засобу, а також через певний час після вакцинації.

25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.