Глава Московської церкви в Україні Онуфрій дав у Сербії скандальне інтерв’ю



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На нашій канонічній території були створені нові структури під назвою УПЦ, і це не лише помилка, а церковно-канонічний злочин - Онуфрій Фото Мitropolija

Предстоятель УПЦ МП розказав, що його церкву «вигнали у катакомби»

Очільник Української Православної Церкви Московського Патріархату – Російської церкви в Україні, в інтерв’ю православному радіо Сербської церкви в Чорногорії поскаржився на те, що його церкву «вигнали в катакомби» та похвалився, що до його гнаної церкви масово ідуть люди.

«Храми зайняті, а в багатьох районах служби проводяться в садибах чи інших допоміжних приміщеннях. Насправді це сучасні катакомби», – заявив він, розповідаючи про сучасний стан УПЦ МП (РПЦ в Україні).

Створення Православної Церкви України він назвав злочином: «на нашій канонічній території були створені нові структури під назвою УПЦ, і це не лише помилка, а церковно-канонічний злочин».

Наразі, за його словами, віряни в Україні масово їдуть до УПЦ МП (РПЦ в Україні).

«Через розкол, що стався в Україні, ми не втратили віруючих, а набули їх ще більше. Коли вони почали переслідувати Церкву, вони змусили людей і тиснули на них, щоб отримати підтримку ідеї томосу, яку вони проповідували, рекламували, люди почали приходити до церкви у великій кількості, навіть тих, кого я ніколи не бачив. Вони приходять і кажуть: «Ми бачимо, що вони дуже пригнічують тебе, і ми розуміємо, що Бог з тобою», – зазначив Онуфрій.

Нагадаємо, згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви – 20,7%.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2019 року Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

8 листопада 2019 року Олександрійський патріархат визнав Православну церкву України.

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