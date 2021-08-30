Посадовців «Київпастрансу» підозрюють у розтраті 13 млн гривень

За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва

Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії

Двом посадовцям комунального підприємства «Київпастранс» оголосили про підозру у розтраті понад 13 мільйонів гривень з бюджету під час реконструкції трамвайної лінії. Про це повідомили у пресцентрі Державної фіскальної служби України.

За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва.

Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії.

Як з’ясувалося, реконструкція була проведена не в повному обсязі, тож бюджетні кошти (загалом — 13 208 558,74 грн) були перераховані безпідставно.

Окремо зазначається, що запобіжний захід підозрюваним не обирали.

Наразі посади та прізвища підозрюваних у розтраті в особливо великому розмірі, а також службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України) посадовців невідомі.

Нагадаємо, столичний посадовець підозрюється у розтраті коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

Також, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції повідомили начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про підозру у розтраті коштів, виділених на реконструкцію навчальних закладів.

Як повідомлялося, 16 серпня Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводили обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців.

Столична влада заявила, що претензії правоохоронців можуть призупинити початок навчального року в деяких районах.