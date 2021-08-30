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    Посадовців «Київпастрансу» підозрюють у розтраті 13 млн гривень

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    За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва - Посадовців «Київпастрансу» підозрюють у розтраті 13 млн гривень
    За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва
    Фото:Державна фіскальна служба України

    Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії

    Двом посадовцям комунального підприємства «Київпастранс» оголосили про підозру у розтраті понад 13 мільйонів гривень з бюджету під час реконструкції трамвайної лінії. Про це повідомили у пресцентрі Державної фіскальної служби України.

    За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва.

    Фіскальна служба обшукала «Київпастранс» через ймовірне ухилення від податків і привласнення коштів на ремонт трамвайної лінії.

    Як з’ясувалося, реконструкція була проведена не в повному обсязі, тож бюджетні кошти (загалом — 13 208 558,74 грн) були перераховані безпідставно.

    Окремо зазначається, що запобіжний захід підозрюваним не обирали.

    Наразі посади та прізвища підозрюваних у розтраті в особливо великому розмірі, а також службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України) посадовців невідомі.

    Нагадаємо, столичний посадовець підозрюється у розтраті коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

    Також, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Нацполіції повідомили начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про підозру у розтраті коштів, виділених на реконструкцію навчальних закладів.

    Як повідомлялося, 16 серпня Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводили обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців.

    Столична влада заявила, що претензії правоохоронців можуть призупинити початок навчального року в деяких районах.

    Теги: прокуратура гроші фіскальна служба ремонт реконструкція Київпастранс
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    Посадовців «Київпастрансу» підозрюють у розтраті 13 млн гривень