Влада Києва заявляє про намагання правоохоронців заблокувати роботу шкіл

КМДА заявляє, що столичні заклади освіти роблять усе відповідно до чинного законодавства та з дотриманням усіх тендерних процедур

Чергові претензії силових структур до комерційних фірм, які відповідно до тендерних процедур постачають обладнання та харчування у заклади освіти Києва, можуть призупинити початок навчального року в деяких районах. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Столичні заклади освіти працюють в правовому полі, роблять усе відповідно до чинного законодавства та з дотриманням усіх тендерних процедур. Наші структури намагаються максимально якісно прописувати технічні завдання, розуміючи, що сотні мільйонів гривень, які місто вкладає в підготовку до нового навчального року, мають бути використані ефективно. В той же час трапляються випадки, коли приватні фірми намагаються постачати неякісний товар, таким чином порушуючи закон і підставляючи комунальні структури. Ми готові разом з правоохоронними органами максимально оперативно та відкрито взаємодіяти задля встановлення справедливості. Проте ми категорично проти, коли блокується робота закладів освіти», – сказав Мондриївський.

Посадовець також зазначив, що вся документація щодо будь-яких тендерів знаходиться у відкритому доступі. І в КМДА, і в Департаментах роблять усе, щоб зробити процеси закупівлі ще більш відкритими, а до закладів освіти постачали товари лише найвищої якості.

«Масові обшуки і голосні звинувачення, що сьогодні лунають, ми розцінюємо лише як політичну акцію і тиск на столичну владу з метою її дискредитації. Переконаний, все має відбуватися виключно в правовому полі. Зокрема, встановлення істини, дії силовиків та публічні заяви зі звинуваченнями», – наголосив Мондриївський.

Як повідомлялося, 16 серпня Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводили обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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