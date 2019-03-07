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    У Києві на хабарі у 50 тис. грн затримано двох аудиторів

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    Посадовців Північного офісу Держаудитслужби&nbsp;затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди&nbsp; - У Києві на хабарі у 50 тис. грн затримано двох аудиторів
    Посадовців Північного офісу Держаудитслужби затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди 
    Фото: Прокуратура Києва

    Чиновники вимагали кошти від підприємця

    Прокуратурою Києва спільно з Головним управління Служби безпеки України у Києві та Київській області затримано «на гарячому» завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора цього ж підприємства, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Вказані кошти чиновники зажадали від підрядника за невнесення до акту перевірки виконаних робіт порушень на суму 186 тис. грн. Натомість у разі сплати цих коштів аудитори пообіцяли підприємцю зменшити суму нарахованих порушень до 4,5 тис грн», - йдеться в повідомленні.

    Увечері 6 березня за результатами комплексу гласних та негласних слідчих дій посадовців затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. грн.

    Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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    У Києві на хабарі у 50 тис. грн затримано двох аудиторів
    У Києві на хабарі у 50 тис. грн затримано двох аудиторів

    Як повідомлялося, Дніпровським райсудом столиці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співробітникам патрульної поліції, затриманим за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. 

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