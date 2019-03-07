У Києві на хабарі у 50 тис. грн затримано двох аудиторів



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Посадовців Північного офісу Держаудитслужби затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди Фото: Прокуратура Києва

Чиновники вимагали кошти від підприємця

Прокуратурою Києва спільно з Головним управління Служби безпеки України у Києві та Київській області затримано «на гарячому» завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора цього ж підприємства, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Вказані кошти чиновники зажадали від підрядника за невнесення до акту перевірки виконаних робіт порушень на суму 186 тис. грн. Натомість у разі сплати цих коштів аудитори пообіцяли підприємцю зменшити суму нарахованих порушень до 4,5 тис грн», - йдеться в повідомленні.

Увечері 6 березня за результатами комплексу гласних та негласних слідчих дій посадовців затримали одразу після отримання ними третьої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. грн.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Як повідомлялося, Дніпровським райсудом столиці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співробітникам патрульної поліції, затриманим за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.