Посеред столичного двору зробили гігантську яєчню (фото)

Автор креативного артоб’єкту наразі невідомий

В одному зі столичних дворів антипаркувальні півсфери на тротуарі перетворили на артоб’єкт. Бетонні конструкції оформили у вигляді яєчні. Фото оприлюднено на сторінці Facebook-спільноти «Автомобільний Київ».

У дописі не повідомляється адреса будинку, біля якого зробили гігантську яєчню. Також невідомий і автор артоб’єкту.

Водночас в коментарях під дописом розгорілася суперечка.

Одні користувачі соцмережі захоплюються креативністю автора такого декору. «Хто б автор не був, він геній!», «Цікавий і функціональний арт-об'єкт!», «Шедевр вуличного арту», «Весело і прикольно», пишуть кияни.

Інша частина коментаторів вважає, що не у дворах не слід встановлювати антипаркувальні засоби. «Бракує протитанкових їжачків і колючого дроту», «Це ж як треба ненавидіти тих, хто має машини, щоб таке зробити (я про розташування)», пишуть вони.

Нагадаємо, за рік Київ на паркуванні заробив учетверо менше, ніж планував.

Повідомлялося, що попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

З 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

До слова, у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну паркування. Машину обклали мішками зі сміттям.