Горе-водій, який зламав фонтан на Арсенальній площі, став героєм соцмереж

Деякі користувачі мережі пожаліли водія, а деякі відверто з нього насміхалися

Після інциденту на Арсенальній площі в центрі Києва, де вантажівка розвалила новий фонтан, користувачі мережі почали активно коментувати цю подію.

Одні відверто насміхалися, і розміщали фото жаби. Інші, навпаки, стали на захист водія. Наприклад, Віктор Бенед у Facebook написав: «Для ліквідації наслідків вже залучено провідних фахівців» і розмістив колаж, як співачка Альона Альона прибирає площу після інциденту.

Богдан Тицький навпаки пожалів горе-водія. «Всі такі просунуті та елітарні накинулись на роботягу-водія.

А звідки він знав, що це модний фонтан, а не парковка? Це якось видно? Він з вами смузі в коворкінгах не п'є і не в курсі, що Віталік щось там відкрив.

З роботяги зроблять крайнього. Можливо, звільнять чи здеруть три шкури на нову плитку. А «модна елітка» цьому зрадіє, щоб підкреслити свою елітарність на фоні плебеїв», написав Тицький.

А от Володимир Шурубура взагалі запропонував не забирати грузовик з площі, а залишити імпровізовану інсталяцію для нащадків. «Як на мене, то ця імпровізована інсталяція значно корисніша, з точки зору мистецтва та просвітництва, аніж сухий фонтан.

Нічого не робіть! Залиште так! Цією однією інсталяцією можна буде проілюструвати весь дух теперішньої епохи для майбутніх поколінь.

Підійде хтось до цього, років так за 50, і йому одразу все стане ясно, як ми жили і з ким. Зніме шапку і піде далі, пошепки дякуючи Богу, що він цього не застав при житті», – написав Шурубура.

Зазначимо, зараз на місці працюють профільні служби, перевіряючи технічний стан підземних комунікацій фонтану.

Нагадаємо, оновлену Арсенальну площу відкрили вчора ввечері. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті нового громадського простору на Арсенальній площі, яку відреставрували в рамках проекту A-Station. Також на площі встановили фонтан з підсвіткою. На честь відкриття оновленої Арсенальної площі відбувся концерт, зокрема, за участі композитора Євгена Хмари. А також 3D шоу на стінах Микільської брами.

Сьогодні, 2 вересня, на відремонтованій Арсенальній площі, де тільки вчора ввечері відкрили новий фонтан, вантажівка провалилась у яму.