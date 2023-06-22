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В Оболонському районі Києва чоловіки мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Оболонському районі Києва чоловіки мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ)
Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях
фото ілюстративне

У Наказі наголошується, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий періо карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років

В Оболонському районі Києва Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки видав наказ про проведення мобілізації на території району. Відповідний документ розміщений на сторінці Оболонського районного РТЦК та СП у м. Києві у Facebook.

«У зв’язку із тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності ЗСУ та інших військових формувань на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24.02.2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", а також у зв’язку із продовженням строку воєнного стану Указом Президента України від 01.05.2023 року №254/2023. продовження строку проведення загальної мобілізації Указом Президента України від 01.05.2023 року №255/2023. наказую продовжити проведення на території Оболонського району міста Києва мобілізації людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом», – йдеться в наказі очільника ТЦК Оболонського району Олексія Привала.

В Оболонському районі Києва чоловіки мають з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ) фото 1

Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках.

Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток мають прибути до Оболонського районного у місті Києві ТЦК та СП в 10 денний термін з дня опублікування цього наказу.

У Наказі наголошується, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом серед резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (Стаття 336 ККУ).

Нагадаємо, уряд заборонив чоловікам призовного віку займатися охоронною діяльністю.

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Теги: наказ Київ мобілізація

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