Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп: є постраждалі (відео)

Фура влетіла в металеву опору на трасі

На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фури. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Судячи з відео, фура влетіла в металеву опору на трасі. Ушкодження серйозні, рух на цій ділянці заблоковано.

Водій постраждав. Його стан уточнюється.

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Нагадаємо, у середу, 14 червня, у центрі Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі елітних автомобілів. Зіткнулися Maserati Levante та лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Вартість лімітованого Lamborghini Huracan Fluo Capsule складає близько $400 тис. Новий Maserati Levante коштує близько $100 тис.

26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Мова йде про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.