Дав «дозвіл» на СТО: Київська прокуратура повідомила про підозру посадовцю РДА

За словами посадовця РДА, всі «питання» необхідно вирішувати з ним

Чергове одержання неправомірної вигоди посадовцем РДА – у Києві затримали виконувача обов’язків начальника відділу з питань благоустрою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу однієї зі столичних РДА за фактом одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на функціонування СТО (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Згідно з матеріалами слідства, посадовець, перебуваючи на посаді в.о. начальника відділу з питань благоустрою та контролю за охороною природного середовища одного із районів столиці, після перевірки документів на здійснення діяльності СТО, почав вимагати у керівника автосервісу щомісячну плату у розмірі 10 тис. грн за подальше безперешкодне здійснення діяльності.

У випадку ж відмови від надання грошових коштів чиновник попередив підприємця про демонтаж приміщення.

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При цьому, під час спілкування з підприємцем, посадовець наголосив, що враховуючи, що він є новопризначеним керівником підрозділу, всі «питання» необхідно вирішувати з ним.

Не зупинила посадовця від протиправних дій навіть обізнаність про нещодавнє викриття керівника та головного спеціалісту цього ж відділу на одержанні неправомірної вигоди.

За результатом оперативних заходів задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди.

На даний час громадянину повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

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Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до корупційного правопорушення.

Зауважимо, що посадові особи вказаного підрозділу РДА протягом останнього місяця вже двічі викривались Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

Так, окружною прокуратурою повідомлено про підозру начальнику вказаного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на здійснення стихійної торгівлі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Також повідомлено про підозру головному спеціалісту даного відділу за фактом одержання неправомірної вигоди за «дозвіл» на розміщення кав’ярні (ч. 3 ст. 368 КК України).