Вибухи прогриміли у Києві: горить багатоповерховий будинок

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Серія потужних вибухів пролунала у Києві. У столиці працює ППО. Про це інформує КМВА.

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Раніше Київська міська військова адміністрація попередила про ракетну небезпеку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Соломʼянському районі столиці.

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Пізніше у КМВА заявили, що в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження автомобілів. Інформація уточнюється.

Пізніше Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення відбулося на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці.

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Зокрема у ніч проти 24 червня вибухи пролунали у Дніпрі та у Вінницькій області. Пізніше Моніторингові групи повідомили про обстріл Харкова з території Білгородської області.

Повітряну тривогу знову було оголошено по всій Україні у ніч на 24 червня. Існує загроза повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів та ракет. Військові попередили про загрозу атак баражуючими боєприпасами (ударними дронами) в Сумській області. Крім того, у низці регіонів є загроза ворожих ракетних атак.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.