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Вибухи пролунали у Харкові та Кривому Розі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи пролунали у Харкові та Кривому Розі
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття 

Вночі, 24 червня, в Харкові та Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

Про вибухи повідомив мер Харкова Ігор Терехов о 3:06, в місцевих Telegram-каналах писали про щонайменше два вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про удари по місту та області, а також закликав мешканців перебувати в укриттях. В Повітряних силах ЗСУ повідомили про нові пуски ракет Х-22 в сторону Харківської області.

Пізніше Ігор Терехов повідомив про щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо, використовувались ракети С-300.

«В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає», - написав він.

У Кривому Розі пролунали звуки вибухів у ніч проти 24 червня, на тлі повітряної тривоги. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

Вибухи в місті пролунали близько пів на четверту ночі.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибухи у столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки. Задимлення відбулося на верхніх поверхах. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного - госпіталізували. Пожежі в будинку немає. Рятувальні служби працюють на місці.

Зокрема у ніч проти 24 червня вибухи прогриміли у Дніпрі та на Вінничині.

Теги: пожежа Кривий Ріг Олександр Вілкул Харків вибух

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