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Ранок в окупованому Донецьку почався з потужного вибуху (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок в окупованому Донецьку почався з потужного вибуху (відео)
Після вибуху над Донецьком стелиться чорний дим
фото із соцмережі

Деталі «бавовни» в Донецьку поки що невідомі

У четвер, 15 червня, в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух.

Це сталося близько 4 години ранку в Ленінському районі міста.

Над місцем вибуху піднімається стовп чорного диму, який видно з багатьох районів Донецька.

Наразі подробиці «бавовни» в Донецьку невідомі.

Як повідомлялося, ніч та ранок 15 червня в тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.

Також у місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня прогриміли потужні вибухи.

Теги: вибух окупанти Донецьк

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