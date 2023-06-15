Ранок в окупованому Донецьку почався з потужного вибуху (відео)
Деталі «бавовни» в Донецьку поки що невідомі
У четвер, 15 червня, в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух.
Це сталося близько 4 години ранку в Ленінському районі міста.
Над місцем вибуху піднімається стовп чорного диму, який видно з багатьох районів Донецька.
Наразі подробиці «бавовни» в Донецьку невідомі.
Як повідомлялося, ніч та ранок 15 червня в тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.
Також у місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня прогриміли потужні вибухи.
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