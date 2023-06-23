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Біля столичної багатоповерхівки, де вчора прогримів вибух, чоловік вкусив поліцейського (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Біля столичної багатоповерхівки, де вчора прогримів вибух, чоловік вкусив поліцейського (відео)
Чоловіка, який скандали, затримали
фото: скрін із відео

Людей поки пускають до зруйнованих квартир групами. Мешканці конфліктують з поліцією

Жителів та журналістів пустили до 16-поверхівки у столиці, де вчора пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що перший і другий поверхи практично не постраждали. Там підтоплений ліфт. Людей поки пускають до зруйнованих квартир групами, але мешканці дуже хочуть потрапити додому і забрати цінні речі. Дехто втрачає контроль та конфліктує з поліцейськими.

Зокрема сьогодні біля будинку затримали чоловіка, який спочатку скандалив, а потім вкусив поліцейського. Правоохоронцям довелося реагувати.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах.

Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

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Теги: Київ поліція будинок

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