Влада Київщини уточнила, які об’єкти постраждали внаслідок нічної атаки

В одному з районів області пошкоджено вісім приватних будинків

Уночі 10 вересня ворог укотре атакував Київщину безпілотниками. Пошкоджень зазнали, зокрема, приватні будинки, школа, дитсадок, селищна рада та навчально-реабілітаційний центр. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За його словами, унаслідок атаки в одному з районів області пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події.



Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено вісім приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Екстрені служби усувають наслідки.



Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр. Також тут виникло загоряння лісової підстилки. Пожежники оперативно приборкують вогонь.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.