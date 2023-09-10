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Влада Київщини уточнила, які об’єкти постраждали внаслідок нічної атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада Київщини уточнила, які об’єкти постраждали внаслідок нічної атаки
Рятувальники ліквідовували наслідки нічної атаки на Київ
фото: ДСНС

В одному з районів області пошкоджено вісім приватних будинків

Уночі 10 вересня ворог укотре атакував Київщину безпілотниками. Пошкоджень зазнали, зокрема, приватні будинки, школа, дитсадок, селищна рада та навчально-реабілітаційний центр. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, унаслідок атаки в одному з районів області пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби працюють на місці події.
 
Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено вісім приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Екстрені служби усувають наслідки.
 
Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр. Також тут виникло загоряння лісової підстилки. Пожежники оперативно приборкують вогонь.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом. 

Читайте також: Атака «Шахедів» на Київ: з’явилися фото наслідків
Теги: Київ школа Київщина будинок дитячий садок

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