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Атака дронів на Київщину та удар авіабомбою по Харківщині: ситуація в регіонах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину та удар авіабомбою по Харківщині: ситуація в регіонах
Рятувальники ліквідовували наслідки нічної атаки на Київ
фото: ДСНС

За добу загинуло четверо мирних жителів

За добу дев'ять областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00  повідомляють обласні державні адміністрації.

Київщина

Уночі область буда атакована ударними БпЛА. Повітряна тривога тривала більше трьох годин. За попередньою інформацією, постраждав інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, приміщення школи, дитячого садочка, селищноі ради. Крім того, виникло загорання лісової підстілки, пожежі оперативно ліквідовані. Всі екстренні служби працюють на місці події. У Києві внаслідок падіння знищених БпЛА в кількох районах пошкоджень зазнали авто та дорожнє полотно. Також пошкоджена квартира в багатоповерхівці. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – дев'ять обстрілів (70 вибухів). Обстріли по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок.
Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська Юнаківська, Білопільська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Учора за день російська армія цілила по Нікопольщині чотири рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали. Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає.

Запорізька

Ворог гатив по 24 містах та селах області; зафіксовано 96 ударів. Обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах. Рашисти здійснили три ракетні удари по Широкому й Трудовому, три РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили вісьмома авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БпЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районі Берестового Куп'янського району. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району, пошкоджено будівлі ТОВ «Агрофірма Ізюмське». Двічі ворог обстрілював м. Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі. У с. Тернова Харківського району під час косіння трави 61-річний громадянин наступив на вибуховий пристрій «Пелюстка». Госпіталізований з пораненням.

Луганщина

Вчора атак з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва. За добу противник здійснив 147 обстрілів (551 снаряди).

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, смт Зарічне, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, с. Галицинівка, с. Іванівське, с. Катеринівка, с. Кліщіївка, с.Шахтарське. Пошкоджено чотири житлові будинки, навантажувальна рампа підприємства, цех ПрАТ «АКХЗ», два цивільні автомобілі. На Донеччині за добу: троє загиблих, шестеро поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 54 обстріли (247 снаряди), рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Сонячне Херсонської міської територіальної громади загинув 48-річний чоловік.

Нагадаємо, триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, російські війська випустили по території України 33 дрони-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. Із них 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили на Київську область.

Теги: Київщина війна Україна Харківщина

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