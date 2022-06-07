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    Політика

    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі

    Добрі новини з британського парламенту - Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Добрі новини з британського парламенту
    фото із соцмереж

    Борис Джонсон залишається прем'єром Британії і українці з полегшенням видихнули

    У Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування: очільник уряду отримав підтримку партії та залишається на своїй посаді.

    Борис Джонсон один із тих, хто активно підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. Українці радо відреагували на добрі новини з британського парламенту і традиційно закидали соцмережі порцією мемів.

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    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі
    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі

    Нагадаємо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

    Також Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує подвоїти зусилля щодо надання життєво важливого продовольства та гуманітарної допомоги Україні.

    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Українці емоційно відреагували на вотум довіри для Джонсона: що пишуть соцмережі