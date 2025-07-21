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Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено дитсадок, супермаркет та склади (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено дитсадок, супермаркет та склади (фото)
Перед входом у дитсадочок утворилася величезна вирва
фото: Oboz.ua

Серед пошкоджених об'єктів – дитячий садок, супермаркет, а також складські та інші нежитлові приміщення

У ніч на 21 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи дрони та ракети. За попередньою інформацією, найбільше ударів припало на Дарницький район, де внаслідок обстрілів спалахнули кілька об'єктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та  місцеві пабліки. 

Пошкоджений садочок у Дарницькому районі
Пошкоджений садочок у Дарницькому районі
фото: Алексей Кот/Facebook
Використані вогнегасники довкола дитсадочка
Використані вогнегасники довкола дитсадочка
фото: Oboz.ua
Вирва біля входу у садочок
Вирва біля входу у садочок
фото: Oboz.ua

Серед пошкоджених об'єктів – дитячий садок, супермаркет, а також складські та інші нежитлові приміщення. У дитячому садку біля входу утворилася величезна вирва, що свідчить про силу удару.

Повідомляється, що на території садочка виникла пожежа, повибивало вікна, пошкоджено фасади, а також одне з крил закладу. Навколо, в житлових будинках, вибито 12 вікон.

На місці удару також розкидано багато використаних вогнегасників, що вказує на спроби місцевих мешканців самотужки загасити пожежу до прибуття рятувальників.

Пожежа у Дарницькому районі
Пожежа у Дарницькому районі
фото: Алексей Кот/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

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Теги: обстріл Київ

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