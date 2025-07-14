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Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
Головні новини ночі проти 14 липня
фото: Офіс президента

Цієї ночі ворог атакував Харківщину та Полтавщину

У Чугуєві внаслідок атаки пошкоджено підприємство, у Штатах чоловік відкрив стрілянину в церкві, ворог атакував Полтавщину, «Челсі» розгромив ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу, Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Чугуїв

У ніч на 14 липня російські війська здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. 

«Ворожі обстріли не припиняють завдавати шкоди нашій громаді», – написала вона.

За її словами, близько опівночі «шахеди» атакували територію міста. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

За попередніми даними, постраждалих немає. Екстрені служби виїхали на місце.

Обстріл Полтавщини

Увечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Наслідки повідомили в міській раді.

Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

«Здійснено попередній огляд території. Зранку розпочнуться роботи з ліквідації наслідків із залученням комунальної техніки», – написали в міськраді.

Через обстріл одна людина постраждала. Йому надається вся необхідна медична допомога. Жертв немає.

Масштаби руйнувань оцінюються, наслідки уточнюються.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. 

Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.

«По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки, і вони будуть нам за це платити 100%. І це те, чого ми хочемо. Не думаю, що Байден коли-небудь просив про це.

Отже, оскільки ми відправляємо техніку, вони будуть відшкодовувати нам витрати на неї. Хіба це не звучить добре? Так мало бути вже давно», – каже президент США.

При цьому Трамп ухилився від питання щодо можливого введення нових санкцій проти Росії.

Стрілянина у Кентуккі

В американському місті Лексінгтон, штат Кентуккі, чоловік відкрив стрілянину в церкві, внаслідок чого загинули дві жінки, і ще троє людей отримали поранення.

Стрілець відкрив вогонь по штатному поліцейському під час зупинки транспортного засобу. Після цього він викрав машину і поїхав до баптистської церкви, де продовжив стріляти по парафіянах.

У церкві були вбиті дві жінки та поранено трьох чоловіків. Поліція прибула на місце і ліквідувала стрільця на місці події.

«Попередня інформація вказує на те, що підозрюваний міг мати зв'язок з особами в церкві», – сказав начальник поліції на пресконференції.

Розслідування триває, шукають мотиви й можливі зв’язки нападника з церквою.

«Челсі» переміг у фіналу клубного чемпіонату світу

13 липня відбувся фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі». «Челсі» розгромив ПСЖ та став переможцем клубного чемпіонату світу-2025.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія були присутні на фіналі. Після матчу Трамп взяв участь у церемонії нагородження та особисто вручив медалі гравцям обох команд, а також кубок переможцю.

«Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025, «Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0, передає «Главком».

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Це вже третій фінал КЧС в історії «Челсі»: у 2012 році вони поступилися «Корінтіансу» (0:1), а у 2022-му здобули трофей, перемігши «Палмейрас».

Гра ПСЖ – «Челсі» пройшла на арені «Мідоулендс Стедіум» в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі.

Теги: Європа Дональд Трамп Франція Англія президент поліція чоловік місто Педро Офіс президента перша леді ворог поранення медалі

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