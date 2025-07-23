Шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну

За вкрадені кошти можна було купити понад 600 сучасних безпілотників для фронту

Жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які прагнули допомогти українській армії. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій.

Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. Спочатку й справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі — привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод.

Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи — під час блекаутів фігуранти продавали фейкові старлінки, а в період паливної кризи — фальшиві талони на пальне.

Нині головна організаторка — під вартою. Екстрадицію проведено за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Їй інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, молода дівчина представилася військовослужбовицею 80-ї Галицької бригади, що базується у Львові, і разом зі спільником привласнила гроші, зібрані на її прохання волонтеркою для ЗСУ.

«Главком» також писав про те, що поліція викрила чорних рієлторів, які привласнювали квартири у людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя.